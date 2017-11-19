Está en abandono cancha de futbol

Castaños.-En total abandono se encuentra la cancha de futbol rápido ubicado a espaldas del Centro Cívico sobre la calle Francisco I Madero de la colonia Independencia de Castaños.

Con una antigüedad de más 20 años, dicha cancha se encuentra en total abandono, repleta de maleza y basura, la cancha está deteriorada y la malla ciclónica que cubre las porterías está estropeada.

Un peligro latente representa la barda perimetral que se ubica en este lugar recreativo pues está a punto de colapsar y puede dañar a niños y jóvenes que acuden por las tardes.

Vecinos que prefirieron el anonimato aseguraron que han solicitado el apoyo de autoridades municipales ya que las luminarias de esta cancha no funcionan y por las noches se vuelve un lugar para malvivientes.

Por su parte el director de Deportes Aldo Veliz Martínez reconoció tener descuidado esta área municipal, pues asegura se enfocaron en la rehabilitación del centro cívico, que es utilizado