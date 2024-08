Está Piña entre los mejores alcaldes

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña, quien ocupa el puesto número 20 en el ranking de los mejores alcaldes del país según la encuestadora nacional Mitovsky, compartió su satisfacción al conocer los resultados de la reciente encuesta. Piña es el único alcalde de Coahuila que figura en este prestigioso listado.

"Anoche me fui a dormir, me mandaron un mensaje, pero no lo vi hasta en la mañana que me desperté y me enteré de la noticia", comentó el alcalde. La encuesta, realizada estado por estado, evalúa la percepción de la ciudadanía sobre los gobernadores y alcaldes.

"Es una satisfacción muy fuerte", expresó Piña. "Ya tendré que contarle a mis nietos cuando los tenga, que Frontera apareció como el municipio número uno en todo el estado”, señaló.

Piña atribuye este reconocimiento al esfuerzo colectivo y al compromiso del equipo que trabaja incansablemente para mantener la ciudad limpia y bien iluminada. "Jamás diría que es un ejercicio que se deba a una sola persona. Sería irreal. Es el equipo que trabaja muy fuerte, frontal y con decisión," afirmó.

El alcalde también destacó los avances en infraestructura, mencionando que visitantes de Nueva Rosita, presentes en la Liga del Norte el pasado domingo, elogiaron las instalaciones deportivas de Frontera. "Una señora comentó que las instalaciones deportivas de Frontera no tienen comparación con ningún otro municipio del estado," recordó, "Son de primer nivel. Estamos contentos de haber realizado esas obras para la ciudad”.

Además, anunció otros proyectos, como la pista de tartán en el CEFARE y las nuevas instalaciones de fútbol. "Esperen a que terminen estas obras", añadió con entusiasmo.

Roberto Piña reflexionó sobre su experiencia como alcalde, admitiendo que inicialmente asumió el cargo con emoción, pero pronto entendió la gran responsabilidad que conlleva.

Con respecto a la encuesta de Mitovsky, Piña subrayó su importancia y la seriedad del estudio. "Mentiría si dijera que me da igual ese resultado. Me da orgullo y satisfacción, y también me impulsa a seguir trabajando hasta el final de mi administración”, concluyó.

En un mensaje a su equipo, Piña reiteró que el reconocimiento es fruto del arduo trabajo y les instó a no bajar la guardia. "Ese resultado es de ustedes. Se ganó gracias al trabajo de ustedes. No aflojen el paso y sigan trabajando" les pidió.

La encuesta Mitovsky reafirma el compromiso de la administración de Roberto Piña con la mejora continua y el desarrollo de Frontera, destacando los esfuerzos colectivos que han llevado a este municipio a ser un referente en Coahuila.