Están “entrampados” vecinos de la Diana

Frontera.-Habitantes de la colonia Diana Laura que obtuvieron sus domicilios mediante el Instituto Estatal de la Vivienda se encuentran “entrampados” al no poder realizar trámites para la escrituración de sus hogares por la tardanza que mediante mentiras ha generado el Instituto Estatal de la Vivienda donde se les ha negado sus cartas de liberación, con lo que garantizarían su patrimonio.

El gestor social Javier Chairez culpó de forma directa al Instituto Estatal de la Vivienda de ser los que han generado que los vecinos de la colonia en mención, en donde son al menos 20 los que tienen el problema, no obtengan su carta de liberación de pago a pesar de que ya la pagaron.

Expresó que es evidente que el personal del IEV está buscando recabar dinero porque aún cuando ya se comprobó que los vecinos pagaron montos de 300 pesos, ahora les ponen como excusa que les falta una foto de sus hogares cuando ya la habían presentado pero por irresponsabilidad las extraviaron.

De igual forma, detalló que han acudido a la capital del estado para buscar una solución, pero también hallaron total irresponsabilidad en la licenciada Elsa Herrera, quien les dijo que ya no será posible que para este año consigan escriturar porque los programas ya cerraron el ciclo.

Pero en relación al tema de la liberación no dan una respuesta favorable y solo se concretan a decir que falta tal o cual requisito, insistiendo el gestor, en que la situación es que están buscando más dinero, porque ahora pretenden que paguen nuevamente las cartas liberación pero con monto mayor al que en su momento pagaron y que fue de 300 pesos.