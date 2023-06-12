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Coahuila

Estrenará Frontera campos deportivos

Es el nuevo compromiso que hizo el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya

Por Staff / La Voz - 12 junio, 2023 - 11:15 a.m.
Estrenará Frontera campos deportivos

Crear cuatro nuevos campos deportivos en el municipio de Frontera, es el nuevo compromiso que hizo el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya al inaugurar la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil en la que participaron más de 300 niños.

Anunció que las nuevas áreas deportivas están proyectadas para la colonia Diana Laura, Ejido 8 de Enero y en el CEFARE, además de que mantiene pláticas con dueños de las canchas de "La Harinera" en la Sierrita para colocarle también pasto sintético e iluminación.

La inversión total será de 160 millones de pesos, incluida la unidad Raúl "Papo" Ríos, de la colonia Guadalupe Borja, el campo Baltazar Chacho Fabela, de la Occidental y la unidad Armando "El Güero" Pruneda, de la Sierrita. 

"Todos los que estamos aquí tenemos un compromiso muy fuerte con nuestros niños, hacerlos felices, y que haya una liga municipal nos va obligar a hacer nuevos campos, aquí les voy a decir y apúntele de una vez, vamos a hacer cuatro campos más y los vamos a hacer porque estamos haciendo todo el ejercicio de la mano de la ciudadanía y de los empresarios", destacó Piña.

Destacó que la obra en el rubro deportivo no se detiene, ya que cada vez que le inviertes a una unidad deportiva inviertes en salud, seguridad y bienestar de las familias. 

Durante la inauguración de la liga de fútbol, el presidente municipal estuvo acompañado del ingeniero Armando Garza Arizpe, director de Operaciones de IRON CAST a quien le agradeció el apoyo que ha brindado a la administración en materia deportiva y educación pues gracia a su apoyo han logrado mejorar la infraestructura de diversos planteles y áreas para deporte.

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