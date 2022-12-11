Everardo Padrón virtual dirigente

SALTILLO, COAH.- Tras llevarse a cabo las elecciones del gremio magisterial de la Sección 5 del SNTE el pasado viernes, el virtual ganador es Everardo Padrón con la Planilla Naranja “Unidad Institucional”, al haber obtenido 9 mil 684 votos a favor; mientras que el candidato más cercano obtuvo en el costo preliminar 4 mil 914 votos.

Los datos oficiales los dará a conocer el próximo lunes el Comité Electoral Nacional del Sindicato Nacional; mientras tanto, el profesor Everardo Padrón envió un mensaje de agradecimiento a los maestros de la Sección 5, tras haber otorgado más del 50 por ciento de los votos a su favor, de acuerdo al cómputo preliminar.

En su mensaje, Everardo Padrón reiteró su compromiso con los trabajadores de la educación y señaló que tanto él como los integrantes de la Planilla están conscientes de que los asiste la razón del buen desempeño, la convicción de servicio, la experiencia y perfil profesional, avalado por una amplia trayectoria, apegada a los principios de la honestidad, pulcritud y ética de actuación.

“Estamos en el camino correcto para garantizar el futuro de esta organización sindical, porque la unidad se construye con la participación, la pluralidad y el respeto, trabajaremos unidos, en equipo, no como un tema de discurso, ni como un compromiso que se platica, sino que se practica en la defensa de la Sección 5 y de sus agremiados”, expresó Padrón.