Exige Roberto Piña solución en tema de Altos Hornos

FRONTERA COAH.- El alcalde de Frontera, Roberto Piña, se pronunció sobre la situación de Altos Hornos de México (AHMSA) tras el vencimiento del plazo para declarar oficialmente su quiebra. Enfatizó la necesidad de priorizar a los obreros que han esperado soluciones durante mucho tiempo.

Durante una llamada telefónica con Claudio Bress, Piña abordó temas relacionados con la instalación de nuevas naves industriales y la obtención de permisos de uso de suelo. Bress se comprometió a ponerlo en contacto con Luis Olivares, el nuevo secretario de economía.

"Bress me dijo que me contactaría con Olivares en estos días. Él iba a entregar la oficina y me explicó su labor, que implica la colaboración entre Coahuila y Texas, incluyendo temas arancelarios con Ferromex y Jr Pacific", comentó el alcalde.

Piña resaltó la importancia de atraer nuevos empresarios a Frontera, destacando el potencial de la región. "La gente no invierte en lugares donde no se espera una producción rentable", afirmó.

El alcalde también expresó su confianza en seguir trabajando con el gobernador Manolo Jiménez. "Desde su posición, él busca lo mejor para Coahuila, y yo, como alcalde, debo ser colaborador para que la región prospere, especialmente ahora con la situación de AHMSA, que es difícil y complicada".

Piña hizo un llamado a tomar decisiones que beneficien a los obreros. "Si van a cerrar la empresa, que vendan todo y repartan los recursos entre los trabajadores. Y si la van a reabrir, que la inversión se enfoque en mejorar las condiciones de los obreros. Es triste y desagradable ver a tantas familias afectadas, personas que han perdido sus patrimonios, casas y autos", lamentó.

Con el regreso a clases, Piña también mostró preocupación por las dificultades económicas que enfrentan las familias para enviar a sus hijos a la escuela. "Es lamentable que se dude en mandar a los niños a la primaria debido a los costos de zapatos, mochilas y útiles escolares".

El alcalde destacó su compromiso de vigilar que las empresas consolidadas en Frontera, como Metelmex, Joyson, Iron Cast, Denso y Trinity, continúen operando, asegurando así la estabilidad económica de la región.