Exigen libertad de implicados

FRONTERA., COAH.- "Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa, nosotros los fuimos a dejar al anexo Escudo de Salvación Liberte de ciudad Frontera para que fueran curados de las adicciones que presentaban y ahora están en la cárcel sin haber cometido ningún delito", aseguraron las madres de Mario, Noé y Rodolfo, quien está bajo un proceso penal por el delito de homicidio en contra de Jesús Salayandía Reyes.

Rosa Carmen de la Cerda, María Dolores Mata e Idalia Chavarría quienes acudieron a la audiencia que se celebraría la mañana de ayer mencionaron que ya son cuatro meses de que sus hijos están encerrados sin tener ninguna culpa, por lo que exigieron a las autoridades realizar la investigación correspondiente y mantener encerrados a quienes verdaderamente son los responsables.

"Como madre estoy muy molesta, no hemos recibido buenas noticias y el propietario no ha comparecido lo cual sería una pieza clave para la investigación y para que las autoridades determinaran que nuestros hijos son inocentes, sin embargo tenemos que esperar unos días más porque la audiencia fue suspendida debido a que no trasladaron a todos los imputados".

Mencionaron que si tienen que marchar hasta la ciudad de México como medida de protesta lo harán, pues saben que sus hijos son adictos y no pueden atribuírseles cosas cuando eran un interno más de ese lugar al que ellas los llevaron para ser rehabilitados y ahora son acusados de asesinato.

Las mujeres mencionaron que esperan a que concluyendo las audiencias llegue el juicio oral y de esa forma pueda aclararse la situación, toda vez que sus hijos no tenían un cargo dentro del anexo, sino simplemente eran personas enfermas que pagaban por estar rehabilitándose en ese lugar.

"Nuestros hijos no alteraron el orden, a ellos también lo castigaban, estaban en peligro igual que todos los internos y no tenían la suficiente capacidad mental para defenderse, simplemente nosotros como madres confiamos y los llevamos a un lugar para que nos ayudaran a sacarlos del mundo de las drogas y ahora no nos los quieren dar y están acusados de un crimen que ellos no cometieron".