Exigen uniformes en Secundaria 76

FRONTERA, COAHUILA.- A través de un aviso difundido en su página oficial de Facebook, la Escuela Secundaria Técnica 67 de Frontera informó a la comunidad estudiantil y a los padres de familia sobre la aplicación estricta del reglamento escolar en lo que respecta al uso del uniforme y el corte de cabello.

En el comunicado, la institución educativa advirtió que, a partir del martes 11 de marzo, no se permitirá la entrada al plantel a aquellos alumnos que no porten el uniforme completo y adecuado, así como el corte de cabello reglamentario.

"Debido a que las indicaciones sobre el reglamento no se han atendido, se les avisa a los padres de familia que los estudiantes que no cumplan con estas normas no podrán ingresar al plantel", se lee en el aviso.

Esta medida ha generado diversas reacciones entre la comunidad escolar. Mientras algunos padres respaldan la decisión al considerar que fortalece la disciplina, otros expresan su preocupación por las posibles afectaciones en el derecho a la educación de los alumnos.

Hasta el momento, la dirección del plantel no ha emitido más declaraciones sobre posibles excepciones o prórrogas para los alumnos que incumplan la disposición.

Se recomienda a los padres de familia verificar que sus hijos cumplan con los lineamientos establecidos para evitar inconvenientes.