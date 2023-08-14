Exitoso cierre de feria en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Así como inició, terminó con gran éxito la Feria de la Uva de Cuatro Ciénegas, con la presentación de los Norteños de Ojinaga.

Con más de 30 Años de carrera ininterrumpida los Norteños de Ojinaga interpretaron grandes éxitos y lo más reciente de su disco de Aniversario donde lograron reunir 15 voces de amigos como Daniel Esquivel de Rieleros del Norte, Polo Urías, Pepe Tovar de Chacales, Saúl «El Jaguar» Alarcón, Adolfo Urías, entre otros éxitos que cantaron con el público que les esperaba en terrenos de la Feria.

El alcalde Beto Villarreal se dijo muy satisfecho con la Feria de la Uva 2023, porque de principio a fin hubo una gran respuesta del pueblo que asistió todos los días a los eventos.

Alterno el Conjunto Montañez y el Comité de Feria presidido por Saily Idolina Mendoza agradeció al público por hacer posible estos festejos que se extendieron a tres fines de semana de mucha diversión.