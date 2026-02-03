Fallece adulto mayor en un árbol

El cuerpo de don Juan José, de 75 años, fue localizado sin vida la mañana de este lunes al interior de su domicilio, ubicado en la calle Maclovio Herrera número 667, en la colonia Pueblo Nuevo.

BRENDA REBOLLOSO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un hombre de 75 años fue encontrado sin vida esta mañana en su casa, situada en la calle Maclovio Herrera número 667, en la colonia Pueblo Nuevo. Este hecho movilizó a los servicios de emergencia y a las autoridades municipales.

El reporte se recibió alrededor de las 10:50 horas, por lo que personal de Protección Civil y agentes de seguridad acudieron al lugar para verificar la situación. Al llegar, confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales y procedieron a acordonar el área según los protocolos establecidos.

El fallecido fue identificado como Juan José Rivera Arellano, de 75 años, quien vivía solo en la casa donde ocurrieron los hechos. La identificación fue realizada por su nuera, Imelda Guadalupe Campos Castellanos, de 43 años.

Según la información recabada, fue un trabajador de la construcción que realizaba labores de albañilería en la vivienda quien encontró el cuerpo del abuelito atado a un árbol durante la mañana, dando aviso inmediato a los familiares y a las autoridades.

Agentes de la Policía Municipal y socorristas se movilizaron rápidamente a la vivienda, confirmando el fallecimiento del abuelito. Por ello, se solicitó la intervención de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llegaron acompañados por el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Tras realizar las diligencias correspondientes, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.

Familiares indicaron que el adulto mayor solo padecía hipertensión y que el día anterior había estado con ellos en una reunión familiar, antes de ser llevado de regreso a su casa. Las autoridades señalaron que no cuentan con información adicional sobre las circunstancias que llevaron al fallecimiento.