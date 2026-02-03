Familia sufre intoxicación alimentaria en vivienda de Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - Cinco miembros de una familia, entre ellos tres niños, fueron atendidos de emergencia la noche y madrugada de este lunes luego de presentar síntomas de intoxicación alimentaria en su domicilio, ubicado en la colonia Rincón de La Aurora, al oriente de Saltillo.

El incidente fue reportado al sistema de emergencias 9-1-1, luego de que dos adultos, ambos de 46 años, y sus hijos, un menor de 12 años y dos niñas gemelas de 11, comenzaran a sentirse mal tras ingerir su última comida del día.

De acuerdo con los primeros datos, se trató de una sopa que presuntamente ya no se encontraba en buen estado.

Acciones de la autoridad

Al inmueble, localizado sobre la calle Raúl de la Peña, acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes encontraron a los adultos recostados en el piso de la sala, mientras que los menores permanecían sentados en un sillón.

Tras una primera valoración en el lugar, los cinco afectados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar riesgos mayores para su salud. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho y se mantuvieron al tanto de la situación.