Faltan reglas de operación

FRONTERA., COAH.-"No es justo que se juegue con la gente que cuenta con un vehículo americano y que tiene la necesidad de regularizarlo, se da a conocer que va a haber una regularización y no se aterrizan las reglas de operación, no se da un costo accesible y continuamente se modifican los costos, por lo que creemos que este tema es más electorero y con el afán de acarrear votos para el partido Morena".

José Alanís llamó acción electorera a la regularización anunciada por el Gobierno Federal, esto debido a la gran cantidad de inconsistencias en el proceso, pues no hay un pedimento en la página del Servicio de Administración Tributaria, por lo que esto no es un hecho hasta que el anuncio sea respaldado.

El dirigente de la UCD dijo que se había anunciado que de enero a julio estarían realizado los trámites de regularización sin que hasta el momento en la página del SAT exista un pedimento para realizarlo, por lo que consideró que solo se está jugando con los dueños de vehículos americanos quienes no cuentan aún con el costo que tendrá dicho trámite y al que no todos tendrán acceso por los altos costos de operación o que se informó que tendrán que llevar los vehículos a la frontera, lo que implica otro gasto.

"Es una técnica sucia el dar a conocer una supuesta regularización cuando en algunos estados de la república se realizarán elecciones de gubernaturas, alcaldías y congresos locales, es una mala jugarreta y lo utiliza el presidente como lo hace con las entregas de becas y apoyos a personas mayores con lo que solo quiere conseguir votos para su partido".