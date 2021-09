Familia damnificada clama por ayuda

CASTAÑOS, COAH.- No sabemos que sucedió, nos dicen que posiblemente el incendio fue causado por un corto pero en nuestra casa no tenemos luz, por lo que creemos que el fuego al interior de nuestra vivienda fue provocado, hoy no tenemos nada, por ello le pedimos apoyo a la población para comenzar de nuevo, yo estoy desempleado debido a mi discapacidad y mi esposa está tratando de ayudarme pero por ahora tiene que estar a cargo de nuestros hijos.

Félix Alán Moreno Reyes es el angustiado padre de familia que solicitó el apoyo de la población ya que al parecer una persona malintencionada provocó un incendio en su humilde vivienda aprovechando que ellos no se encontraban en el lugar, por lo que las llamas lo consumieron todo.

"Nos quedamos sin nada, mi esposa Maricruz está muy triste porque se quemó la ropa de nuestros niños, mi pequeño tiene cuatro años y mi hija 14, pido a la gente que me ayude con ropita, comida o lo que nos quieran donar".

El hombre quien sufre una discapacidad al no contar con uno de sus brazos, batalla para conseguir empleo, por lo que no tiene recursos económicos para adquirir muebles y rehabilitar su casa que se quemó casi en su totalidad.

"El incendio fue el viernes por la noche, agradezco a dios que no estábamos poque pudimos haber muerto dentro de nuestra vivienda, quienes quieran apoyarnos pueden llamarnos al 8662586077 o acudir a donde vivimos, no tenemos nada que ocultar y si mucha necesidad de apoyo".

Por su parte la señora Maricruz López Flores comentó que están seguros que alguien quemó su vivienda, pues en la ventana donde inició el fuego, se encontraron un leño encendido, por lo que posiblemente alguna persona provocó el "accidente" de forma intencional.

Quienes quieran apoyar a esta familia, pueden llamar al numero antes mencionado o acudir al domicilio marcado con el numero 500 de la calle Durango en la colonia California, pues esta familia requiere alimentos, cobijas, muebles y ropa para los menores, quienes solo salvaron lo que tenían puesto.