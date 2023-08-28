Felicita Hugo a estudiantes

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura dio arranque oficial del ciclo escolar 2023-2024 con el fomento a los valores cívicos y Honores a la bandera en la escuela Secundaria Andres S. Viesca.

La Directora del plantel Maricela Valdes Delgado dio la bienvenida al joven alcalde y ex alumno profesor Hugo Iván Lozano Sánchez así como al Cuerpo edilicio municipal.

Desde temprana hora llegó el Prof. José Luis Terrazas Ramírez secretario del ayuntamiento así como la regidora Rocío Rodríguez Carreón, directora de Educación y Cultura maestra Rosa María Hipólito quienes coordinaron este evento.

El profesor Hugo Iván Lozano Sánchez saludó efusivamente a los alumnos y agradeció la invitación de la maestra Maricela, a la supervisora y a cada uno del personal docente de esta gran institución donde han pasado prácticamente todos los sambonenses y que les ha dado la oportunidad de seguir desarrollando conocimientos a las nuevas generaciones.

Con la presencia de la presidenta de la sociedad de padres, saludó al igual a los padres de familia que se dieron cita este primer día de clases ya que están muy al pendiente de sus hijos.

“Como primera autoridad al frente del Ayuntamiento de San Buenaventura y ex alumno queremos poner un granito de arena en esta institución; hoy junto al Cabildo nos damos a la tarea de visitarlos en este arranque de ciclo y les deseamos que sea para bien, que estudien mucho porque la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades, enriquece la cultura, el espíritu y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos” dijo el alcalde pelirrojo.

El alumno Arturo al representar con su discurso a todos los alumnos de primero segundo y tercer año destacó que es muy importante para ellos este ciclo escolar que inicia porque es necesario seguir estudiando con mucha pasión.

“Me siento contento de poder expresar nuestra alegría al ciudadano presidente municipal profesor Hugo Lozano, en nombre de la comunidad estudiantil

queremos agradecerle su compromiso con la superación del pueblo de San Buenaventura, Coahuila”, finalizaron.