Festejan 49 aniversario y corona Hugo a la reina

Se celebró el 49 aniversario de la colonia Benito Juárez con cabalgata, misa, coronación y por la noche baile en este popular sector de San Buenaventura

Por Staff / La Voz - 21 marzo, 2022 - 05:06 p.m.
La joven Yaritza Agüero Vaquera fue coronada por el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez como la nueva reina de la colonia Benito Juárez.
SAN BUENAVENTURA, COAH.-. La joven Yaritza Agüero Vaquera fue coronada por el joven alcalde Profesor Hugo Iván Lozano Sánchez como la nueva reina de la  colonia Benito Juárez.

Desde temprana hora del domingo se celebró el 49 aniversario con cabalgata, misa, coronación y por la noche baile en este popular sector de San Buenaventura.

El alcalde reconoció el trabajo que los colonos a través de la señora Deyanira Flores realizaron para el tradicional festejo donde todos participan con actividades para elegir una reina y obtener recursos que aplican en mejoras de su misma colonia.

“Muchas felicidades a esta gran  colonia que al igual de la mayoría de nuestro querido pueblo, se han esforzado para mejorar su entorno en beneficio colectivo y hoy una vez más nos demuestran que en unidad todo es posible,  como autoridades estaremos siempre al pendiente de sus necesidades y me siento muy orgulloso de la cultura de esta comunidad” expresó el alcalde.

Agradeció a la Policía civil Coahuila región centro 03  porque desde la mañana apoyaron en la vigilancia y seguridad en  las actividades festivas.

Fray  Martín Ruiz Hipólito fue  el responsable de la cabalgata donde participaron más de cien jinetes así como familias en trailas y carretas.

Mas tarde los vecinos de  la Benito Juárez

Se concentraron en eventos como lotería, ceremonia de  coronación de la reyna Yaritza Primera en los  49 años de  la fundación de esta colonia Benito Juárez y para la cabalgata la concentración de asistentes inició en terrenos  de la feria con apoyo policiaco de la Unidad SSP-603 al mando del suboficial Ivan Escobedo Garza más (02) elementos.

El comandante Christian Venegas mas (05) elementos apoyaron con las unidades 03 y  02 cuidando trafico y respeto  de más de 100 cabalgantes.

Por la noche el baile de aniversario fue amenizado por Grupo Nubarrón   y el grupo de “Romeo Ibarra".

Autoridades municipales acompañaron al alcalde Hugo Lozano en los eventos de coronación entre ellos el Secretario del Ayuntamiento José Luis Terrazas y regidora Selene Cuellar.

