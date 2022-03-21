Festejan 49 aniversario y corona Hugo a la reina

SAN BUENAVENTURA, COAH.-. La joven Yaritza Agüero Vaquera fue coronada por el joven alcalde Profesor Hugo Iván Lozano Sánchez como la nueva reina de la colonia Benito Juárez.

Desde temprana hora del domingo se celebró el 49 aniversario con cabalgata, misa, coronación y por la noche baile en este popular sector de San Buenaventura.

El alcalde reconoció el trabajo que los colonos a través de la señora Deyanira Flores realizaron para el tradicional festejo donde todos participan con actividades para elegir una reina y obtener recursos que aplican en mejoras de su misma colonia.

“Muchas felicidades a esta gran colonia que al igual de la mayoría de nuestro querido pueblo, se han esforzado para mejorar su entorno en beneficio colectivo y hoy una vez más nos demuestran que en unidad todo es posible, como autoridades estaremos siempre al pendiente de sus necesidades y me siento muy orgulloso de la cultura de esta comunidad” expresó el alcalde.

Agradeció a la Policía civil Coahuila región centro 03 porque desde la mañana apoyaron en la vigilancia y seguridad en las actividades festivas.

Fray Martín Ruiz Hipólito fue el responsable de la cabalgata donde participaron más de cien jinetes así como familias en trailas y carretas.

Mas tarde los vecinos de la Benito Juárez

Se concentraron en eventos como lotería, ceremonia de coronación de la reyna Yaritza Primera en los 49 años de la fundación de esta colonia Benito Juárez y para la cabalgata la concentración de asistentes inició en terrenos de la feria con apoyo policiaco de la Unidad SSP-603 al mando del suboficial Ivan Escobedo Garza más (02) elementos.

El comandante Christian Venegas mas (05) elementos apoyaron con las unidades 03 y 02 cuidando trafico y respeto de más de 100 cabalgantes.

Por la noche el baile de aniversario fue amenizado por Grupo Nubarrón y el grupo de “Romeo Ibarra".

Autoridades municipales acompañaron al alcalde Hugo Lozano en los eventos de coronación entre ellos el Secretario del Ayuntamiento José Luis Terrazas y regidora Selene Cuellar.