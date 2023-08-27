Festejan con callejoneada a los abuelos

Encabezando el evento la reina del adulto mayor María del Carmen I, los asistentes se sumaron al colorido festejo en honor de los abuelitos del Pueblo Mágico quienes preservando su cultura salieron vestidos de blanco para bailar a ritmo de huapangos y sones, luciendo guirnaldas de flores.

El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez a un lado de la señora Catalina Mata se unieron a esta celebración qué llenó de entusiasmo a la población.

La alegría de los abuelitos se desbordaba al verlos acompañados por su familia, nietos o bisnietos qué bailaban o caminaban unidos en este recorrido.

El alcalde, Beto Villarreal agradeció la visita de la Coordinadora Región Centro - Desierto de DIF Coahuila, C.P. Sara Irma Pérez Cantú por atender la invitación de los abuelitos del comedor y grupos del Desarrollo Integral de la Familia para recorrer juntos las principales calles del Centro Histórico.

Todo un éxito la callejoneada en la que se integraron abuelitos con dificultades para caminar, decorando carretas y camionetas para saludar a los habitantes durante este paseo divertido donde se celebra la vida del adulto mayor.

El punto de concentración fue el turístico callejón de Guevara, pasando por DIF Cuatro Ciénegas donde se presentaron bailables y terminaron en Plaza Principal con la fiesta en grande.