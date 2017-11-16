Festejan senectos con bailable revolucionario

Castaños.-De fiesta estuvieron los adultos mayores, celebrando nuestras tradiciones y realizando unos cuadros alusivos a nuestra Revolución Mexicana.

Dando lugar a la mujer que nos representó con su participación en la Revolución Mexicana, el DIF Municipal llevó a cabo el ensombreramiento de la Adelita 2017, celebrando así un aniversario más.

Con la presencia de la primera dama Hilda Diamantina de Sepúlveda, el alcalde José Isabel Sepúlveda Elías, regidores y coordinadores de la actual administración, se llevó a cabo el magno evento de ensombreramiento de la Adelita 2017 en el salón de Pensionados.

A través de un sorteo resultó ganadora la señora Alicia Pérez Alvarado a quien la primera autoridad y la Presidenta del DIF llevaron a cabo el ensombreramiento como Adelita primera.

Para este reinado revolucionario desfilaron Esther Zúñiga, como “La Chamuscada”, María de Jesús Venancio “La Pajarera”, Dora Alicia Campos “Juana Gallo”, Zoila Cruz “La Jesusita”, Luciana Zamora “La Marieta”, Ludivina Falcón “La Coronela”, Carolina Mendoza “La Valentina” y como chambelán de honor representando al General Francisco Villa; Javier Méndez Cervantes.

Después del ensombreramiento, se llevó a cabo un cuadro artístico de parte del ballet de Castaños.

Cabe mencionar que el próximo 20 de Noviembre habrán de desfilar por las principales calles de esta ciudad, la Adelita acompañada de las mujeres de aquella época, que habrán de representar las personas de la tercera edad.