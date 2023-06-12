Fomenta valores el cabildo de San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- El Cabildo de San Buenaventura presidido por el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez fomentan valores cívicos en las instituciones educativas.

Cada Lunes asisten a una escuela para encabezar las actividades patrias y dejar un mensaje de ánimo y buenos deseos para motivar principalmente a los alumnos de dar su mejor esfuerzo en el trayecto del aprendizaje.

1 / 3 Cada lunes asisten a una escuela para encabezar las actividades patrias. 2 / 3 Fomentan valores cívicos en las instituciones educativas. 3 / 3 También dejan un mensaje de ánimo y buenos deseos para motivar principalmente a los alumnos. ❮❯

En el Jardín de Niños Miguel Hidalgo la comunidad de la institución participó en los Honores a los Símbolos Patrios, sumándose también padres de familia y autoridades educativas.

“El día de hoy me da mucho gusto ver a todas las maestras instruyendo a los niños en su primera etapa escolar para conocer de los símbolos patrios, hay varios padres de familia presentes y la verdad que es un gran gusto para nosotros porque todo el cabildo nos hemos puesto de acuerdo para poder asistir a los planteles educativos la mayoría de los lunes con la intención de estar atentos a cualquier situación que se llegara a requerir en cada una de las escuelas y los jardines de niños de aquí de San Buenaventura” saludó Hugo Lozano a la comunidad del Jardín.

El plantel está ubicado en la zona centro del municipio y al término del evento se hizo entrega a la Directora Profesora Evelin Rodríguez Machado un kit de material administrativo, además de material deportivo, quien hizo un agradecimiento especial por estar siempre al pendiente de las escuelas.