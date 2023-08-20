Forman kits escolares

Cuatro Ciénegas, Coah.- El DIF de Cuatro Ciénegas reconoce la labor del grupo de discapacidad “Nuevo Amanecer” quienes están trabajando en la elaboración de kits escolares.



En un esfuerzo por ayudar para que cada uno de los niños y niñas del Pueblo Mágico se vean beneficiados, los jóvenes se han ganado el aprecio de la sociedad.

Muy contentos el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez y la presidenta honoraria del DIF Catalina Mata García por estas acciones que generan empatía.

Mencionaron que en esta administración se trabaja muy de cerca y con atención especial a los grupos vulnerables y personas con discapacidad.

Es un grupo muy activo mencionó la coordinadora del Nuevo Amanecer, Maribel Mendoza quien se ha encargado de acercar los materiales escolares para empacar los kits del regreso a clases.