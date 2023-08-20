Contactanos

Forman kits escolares

El DIF y Ayuntamiento los entregarán próximamente.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 20 agosto, 2023 - 08:33 a.m.
Personas con capacidades diferentes que conforman el Grupo Nuevo Amanecer conformaron los kits escolares.

Cuatro Ciénegas, Coah.-   El DIF de Cuatro Ciénegas reconoce la labor del  grupo de discapacidad  “Nuevo Amanecer” quienes están trabajando en la elaboración de kits escolares.

En un esfuerzo por ayudar  para que cada uno de los niños y niñas del Pueblo Mágico  se vean beneficiados, los jóvenes se han ganado  el aprecio de la sociedad.

Muy contentos  el  alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez y la  presidenta honoraria del DIF   Catalina Mata García por estas acciones que generan empatía.

Mencionaron que en esta administración se trabaja muy de cerca y con atención especial a los grupos vulnerables y personas con discapacidad.

Es un grupo muy activo mencionó la coordinadora del Nuevo Amanecer, Maribel Mendoza quien se ha encargado de acercar los  materiales escolares para empacar los kits del regreso a clases.

Estos kits para el regreso a clases serán entregados por las autoridades a alumnos de más escasos recursos.
Con este tipo de actividades se aumenta la participación de personas con capacidades diferentes en la sociedad.
Con este tipo de actividades se aumenta la participación de personas con capacidades diferentes en la sociedad.
    Estos kits para el regreso a clases serán entregados por las autoridades a alumnos de más escasos recursos.

    Con este tipo de actividades se aumenta la participación de personas con capacidades diferentes en la sociedad.

    Con este tipo de actividades se aumenta la participación de personas con capacidades diferentes en la sociedad.

