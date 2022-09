Frontera | Abandonan a abuelitos

FRONTERA., COAH.- Desamparados jurídicamente se encuentran los abuelitos que viven en abandono, toda vez que aun y cuando se les brinda apoyo por medio del municipio en cuanto a atención, alimentación y cobertura de algunas necesidades primordiales, faltan instancias que se encarguen de dar seguimiento legal a sus casos, toda vez que la mayoría de ellos tienen hijos y no son atendidos por ellos, por lo que mueren en soledad.

Brenda Navarro, Directora de la dirección del adulto mayor mencionó que existen una gran cantidad de abuelitos que viven "huérfanos" de hijos, pues aun cuando los tienen, les dieron amor y manutención durante su niñez y su juventud, estos los dejaron en el abandono y no se preocupan por alimentarlos, vestirlos y sobre todo brindarles amor durante su vejez.

Mencionó que por medio del municipio se cubren algunas necesidades e incluso se manda llamar a los hijos de los abuelitos que viven en soledad, pero aun y cuando se tiene un apoyo jurídico, nada se puede hacer contra los malos hijos, quienes por interés no los atienden y piden que sean quienes sí recibieron herencia los que se encarguen de cuidarlos.

"Me da mucha tristeza ver cómo sin remordimiento los hijos dicen que no tienen por qué cuidar a sus padres si ellos no recibieron herencia, casa, carro o terreno de parte de ellos, hace menos de un mes falleció una abuelita en el ejido 8 de enero, quien aun teniendo 10 hijos en buena posición económica, murió sola porque nadie quiso encargarse de ella aun cuando estaba ciega, amputada, y muy enferma".

La funcionario mencionó que anteriormente habían instancias de gobierno encargadas de esta problemática de abandono de adultos mayores, sin embargo se comenzaron a echar la bolita entre ellos y dejaron los casos de lado, por considerarlos difíciles de atender, por lo que los abuelitos quedan sin protección jurídica.