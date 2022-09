Frontera | Dan banderazo a obra de plaza

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña Amaya y su equipo de trabajo así como vecinos de la colonia Jardines de Aeropuerto, dieron banderazo a la obra de construcción de una plaza que beneficiaría a miles de ciudadanos.

Este es un compromiso que el alcalde realizó con los vecinos de este sector cuando estuvo en campaña para llegar a ser el presidente municipal y una vez que llegó a la presidencia, empezó a hacer lo necesario para cumplirles a los vecinos que creyeron en él y le dieron el voto de confianza.

Por eso acudió con los vecinos a quienes les platicó en que consiste esta obra y los planos para que tengan una idea de cómo es que quedará la plaza para antes de que finalice el año.

Se va a invertir en una plaza con zonas recreativas para niños, para ejercicio, una cancha de futbol 7, mil 800 metros cuadrados de área verde y 4 mil 400 de área de construcción.

Con esta obra se benefician a tres colonias como Aviación, Jardines de Aeropuerto e Industrial, la inversión total es de 3 millones 200 mil pesos, en tres meses ya debe estar terminada la plaza.

Los vecinos agradecieron mucho a la autoridad municipal mencionando que durante mucho tiempo hicieron gestiones y nunca les hicieron caso pues esta área era un terreno baldío que era utilizado por la delincuencia, además de que se volvió un foco rojo ya que ahí tiraban basura y hasta perros muertos.

"Tenemos todo el año trabajando en esta plaza, se vio lo de la escrituración se logró, ya se habían sembrado arboles estratégicos donde no nos impida hacer los trabajos de la obra y tampoco los tebanos que quitar", comentó Roberto del Bosque; director de Obras Públicas".

"Aquí venían del municipio limpiaban un área, dejaban el montón de tierra y no volvían en años hasta que había campañas, hay quienes me han dicho me pinto la frente sí se nos hace la plaza, esta plaza va a ser para todo el mundo que quiera venir aquí, yo quería que mis hijas se pasearan en la plaza y ahora tengo bisnietos que la van a disfrutar, no son 35 años esperando, son más y ahora que es una realidad nos da gusto y le agradecemos al alcalde y su equipo por atender nuestra petición", comentó una de las vecinas beneficiadas.