Frontera | "Deben acuerdos quedar inválidos"

FRONTERA., COAH.- "Los acuerdos que se tomaron durante la sesión de cabildo donde no se me permitió el acceso deben de quedar inválidos", dijo Cesar Chávez Ramón, ante la protesta que le fue tomada al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Eugenio Williamson como consejero de SIMAS

"El día de hoy les vamos a dar a conocer lo que procede jurídicamente por esta situación, pero los acuerdos que se tomaron deben quedar inválidos porque no recibí en mi caso una convocatoria siendo consejero y teniendo la orden del juez para que se me respete el cargo, yo no estoy pelando un lugar para mí, sino para la CANACO en frontera",.

Chávez Ramón mencionó que si la gerencia del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento se deslindó de las acciones que se tomaron el pasado lunes por la tarde durante la reunión de consejo, es porque rindieron el informe de la orden del juez en tiempo y forma, pero ellos no tienen injerencia en cuanto al tema de los consejeros.

Explicó que tanto el consejo de SIMAS como el Alcalde y la misma dependencia ya fueron notificados de la resolución y su restitución en el cargo, por lo que espera que realicen las acciones correspondientes para dar contestación a lo solicitado por los juzgados con el objetivo de que esta situación se resuelva de forma favorable.