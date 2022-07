Frontera | Envía Piña pipas

FRONTERA., COAH.- Luego de que vecinos de la colonia La Sierrita exigieran la resolución del problema de agua en el sector al Sub Gerente de SIMAS Ricardo Vázquez, el Alcalde Roberto Piña se presentó en el lugar y dijo que aunque no es responsabilidad del municipio resolver el problema de desabasto de agua, no dejará solo a los vecinos y movilizó varias pipas para llevar agua a las viviendas del sector en mención.

El edil explicó que es un tema complicado debido a que los vecinos tienen más de tres días sin agua, por lo que puso a disposición tres pipas del municipio como apoyo a quienes exigieron un buen servicio de agua.-

Dijo que si se pidió la presencia de la intervención del personal de SIMAS es debido a que es de la dependencia la responsabilidad de llevar un buen suministro de agua a los vecinos, sin embargo no por ello se está dejando de lado la necesidad de la comunidad y por ello se les coordinaron desde temprana hora la entrega de pipas para todos los habitantes.

El edil dijo que el compromiso era que el SIMAS abriera las válvulas diariamente para que la gente tuviera agua, ya que es un tema que no puede dejarse de lado, pues la gente paga y exige un suministro continuo para realizar sus labores domésticas.

Piña Amaya mencionó que por lo menos tres colonias no tienen ni una gota de agua desde hace varios días, por lo que con los recursos que tiene el municipio llevará agua a cada casa, aunque como en otras ocasiones terminen en medio de la madrugada.