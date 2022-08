Frontera | Frenan caso de Camila Ledezma

FRONTERA., COAH.- A cinco años del fallecimiento de Camila Ledezma, su madre Laura Vielma asegura que el caso está totalmente frenado, pues la última audiencia fue en el mes de febrero y hasta el momento no se ha tenido ninguna información sobre la reanudación del mismo.

Hace tres semanas le llamé a la abogada, me dijo que no existe ningún avance, ni novedad, incluso el amparo que solicitó Rubí "N" presunta responsable del accidente no ha sido resuelto, pues aún se encuentra en el aire si se le concede o no, aseguró Laura Vielma.

Dijo que debido a un error cometido por las autoridades, Rubí tiene de nueva cuenta el derecho de promover amparos, lo cual por el avance del caso ya se le había agotado.

Comentó que ya habían pasado por el proceso de desahogo de pruebas, pero aún no tiene fecha para una próxima audiencia, por lo que solo espera la notificación para seguir este caso del que espera se haga justica a cinco años de que sucedió.

"Cada que viene el Gobernador del Estado yo lo abordó y le pido ayuda en este caso, sin embargo esto ya es federal y tengo que esperar a una nueva fecha de audiencia de acuerdo a la agenda que se tiene programada".

Mencionó que seguirá en pie de lucha para que se resuelva el caso y se haga justica para su hija Camila.

"No me voy a cansar de exigir justica, este domingo acudiré a apoyar a la familia del joven Aarón pues como madre sé en carne propia lo que se siente que tu investigación no avance y que los culpables estén en las calles".