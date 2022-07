Frontera | Increpan al subgerente del SIMAS

FRONTERA., COAH.- Vecinos de la calle República y Porfirio Díaz de la colonia La Sierrita, reclamaron de forma airada al personal del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), la falta de agua en sus hogares, desde hace una semana.

Los vecinos aprovecharon la presencia del Ingeniero Ricardo Vázquez, Sub Gerente de operación y distribución para reclamarle los continuos problemas que tienen, debido a que el agua no llega por medio de las llaves y las pipas no a todas las personas les brindan el servicio.

"No se vale que nos dejen sin agua, en frontera tenemos ya muchos meses sufriendo por el desabasto y esta problemática es continuo, primero nos dijeron que era porque había falla en el sistema de distribución de los pozos pozuelos viborillas, luego que habían programas de rehabilitación y ahora nos salen con otra cosa, lo que solo son mentiras para no darnos el servicio como debe de ser".

El grupo conformado por más de 30 personas mencionaron que aunque no reciben más que aire por medio de las tuberías, los recibos que llegan por el "servicio" de agua son cada vez más altos, situación que los tiene molestos pues no pueden pagar algo que no están recibiendo.

Aprovecharon también para darle a conocer al sub gerente de operación de SIMAS, que incluso los conductores de las pipas solo le llevan a quienes les brindan apoyo económico, dejando al resto del sector sin el vital líquido.

Por su parte el Ingeniero Ricardo Vázquez mencionó que este problema se generó debido a una descompostura en el área de captación en pozuelos, asegurando que son siete pipas las que están apoyando a los vecinos del lugar, mientras se compone esta situación que probablemente el día de hoy jueves ya quede resuelta.