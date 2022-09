Frontera | Inicia hoy segunda etapa del REPUVE

FRONTERA COAH-. Hoy inicia la segunda etapa del Registro Público Vehicular (Repuve), el banderazo oficial se realizará en las instalaciones del Cefare y se contará con la presencia de Ricardo Mejía Berdeja, por lo que el alcalde Roberto Piña hizo un llamado a los ciudadanos para que aprovechen la oportunidad.

La primera etapa concluyó el 20 de septiembre, casi 2 mil vehículos fueron regularizados en Frontera, la mayoría son de otros lugares del Estado, pero ahora que se hará la extensión hasta el 31 de diciembre seguirán trabajando arduamente para lograr que la gente aproveche la oportunidad.

Roberto Piña; alcalde, dijo que no han recibido las primeras citas de esta segunda etapa pues lo que quieren hacer es darle continuidad a las citas que quedaron rezagadas que no se regularizaron porque no acudieron, porque les faltaba alguna papelería o porque no completaron todo lo que se necesitaba para hacer el trámite.

"Hoy a las 9:00 de la mañana es el banderazo oficial de esta segunda etapa, hoy mismo estaremos regularizando, tenemos un promedio de 65 vehículos citados más los rezagados, nos acompaña el licenciado Ricardo Mejía Berdeja sub secretario de Seguridad Pública a nivel nacional", señaló el alcalde.

Hizo un llamado a las familias que tienen un vehículo americano a que aprovechen la oportunidad a que junten el dinero necesario que es bastante económico para que puedan hacer su vehículo mexicano y tengan certeza jurídica.