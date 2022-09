Frontera | Recuperan escrituras del CEFARE

FRONTERA COAH-. Se logró recuperar las escrituras del Cefare las cuales estaban empeñadas luego de que en anteriores administraciones se pidiera un préstamo, tras recuperarlas el alcalde Roberto ya planea grandes proyectos en este lugar tales como una alberca olímpica, canchas de béisbol, salón, biblioteca y demás.

El alcalde comentó que las escrituras se entregaron prácticamente como empeño, hipotecadas, pero ya feneció, se finiquitó y ya estamos haciendo solicitudes al Estado, solo buscamos la libertad de gravamen.

"Fueron 20 o 30 años las que estuvieron embargadas, no se podía hacer ningún tipo de construcción al interior, ya lo vamos a hacer pero no es económico ni es poco, no se puede hacer una inversión así como así", comentó el alcalde.

Dijo que se llevó a una persona que se dedica a hacer estudios para que la federación acepte esos proyectos, en el caso del Cefare no entraría como una reconstrucción, tendría que ser como una obra nueva, no hay una sola parte que s epoda recuperar, es se tiene que contemplar desde el estudio de uso de suelo, topografía y todo lo que se necesita.

Ahí nos da un poco más de 60 millones de pesos y es que se contemplan canchas de béisbol, de futbol, futbol americano, alberca olímpica, salón de evento, biblioteca y de más, esto solamente está en proyectos, peor la proyección da una necesidad de recursos grande.

"Eso lo voy a presupuestar, lo voy a poner en la mesa, podría ser un tema tripartito, municipio, estado y federal, que todos le entráramos porque solos como municipios sería muy difícil, creo que no podríamos", comentó el alcalde Roberto Piña.