Frontera | Se reúne Piña con directivos de Gimsa

FRONTERA COAH-. Para gestionar y revisar proyectos de inversión en el municipio de Frontera, el alcalde Roberto Piña tuvo una reunión con directivos de Grupo Industrial Monclova, fue una reunión de trabajo de la que esperan buenos resultados.

Desde el inicio de la administración, el alcalde se ha reunido con diferentes sectores de la ciudad buscando el beneficio para los ciudadanos, en esta ocasión lo hizo con gente de Gimsa con quien contemplan trabajar en equipo y ayudar a contribuir en temas importantes de la ciudad.

Se les dio a conocer el escenario, es decir cómo está la ciudad, las principales necesidades, el tema de inversión, cuáles son las prioridades de la administración, el alcalde escuchó los proyectos que trae la empresa y cómo van a cerrar el año.

Desde hace tiempo personal del ayuntamiento de Frontera planea cerrar el año pavimentando algunas calles, si no alcanza el tema del asfalto hacerlo con compactación, en calles donde no hay drenaje y el agua potable está recién instalada, no piensan en asfalto porque no es correcto con el tema de la crisis estar poniendo asfalto no es opción, es más bien introducido los servicios básicos.

"Nosotros les dimos la libreta completa, tenemos una gama muy amplia de necesidades, la ciudad está muy necesitada en pavimentación y recuperación de espacios carreteros, les dije lo que prevemos para el cordón industrial , la calles dañadas de la Borja, lo que representa para la industria este sector, para colonias de Monclova y Frontera", comentó el alcalde.

Dijo que se está elaborando un censo de empresas que están en el libramiento con el que van a recuperar por completo el libramiento en tema de limpieza, señalización y bacheo, pues incluso ya empezaron con los trabajos de bacheo.