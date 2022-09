Frontera | Sin reporte de asalto a mujer

FRONTERA COAH-. Mediante redes sociales se dio a conocer el supuesto asalto que vivió una mujer de la tercera edad en plena Zona Centro de la ciudad pero oficialmente no existe reporte ni denuncia sobre esta situación por lo que se exhortó a la población a realizar el reporte en el lugar oficial y no solo mediante Facebook.

"No recibimos reporte, me enteré por medio de redes sociales que había asaltado a una señora y un taxista, pero en la comandancia no hay reporte y sí se hubiera reportado en otra corporación ya nos hubieran notificado, de todas formas estamos al pendiente de esto", comentó Francisco Javier Vaquera Pérez; comandante de Seguridad Pública.

Hizo la invitación a la ciudadanía de que tengan la confianza, cualquier situación, detalle con toda confianza, se puede reportar al 866 6350086 o al 866 204 21 24, para cualquier reporte que tenga la ciudadanía.

Comentó que en Frontera se está trabajando mucho en el tema de seguridad, tan es así que están por contratar a más elementos de Seguridad Pública, el próximo viernes inicia la academia donde un promedio de 7 policías estará capacitándose y esperan 15 elementos más por integrarse.

Lo anterior es con la finalidad de poder cubrir más áreas del municipio, que la ciudadanía se sienta tranquila y segura pues este es el principal objetivo del alcalde Roberto Piña Amaya, el que la ciudadanía pueda salir a las calles, en familia sin temor a que algo malo pase.