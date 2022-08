Frontera | Sin riesgos de paros técnicos

FRONTERA., COAH.- Por esta semana se normalizarán los movimientos de los carros de ferrocarril ubicados en los patios de la empresa Ferrocarriles Nacionales, por lo que no existe por riesgos de paros técnicos por las fallas en la logística que aquejan a las empresas Trinity y Gunderson desde hace varios meses, lo anterior informó Jorge Carlos Mata López.

El líder sindical dijo que la empresa FERROMEX está siendo monitoreada diariamente para que cumpla sus compromisos y movilice los carros que tiene varados en el traspatio, ocupando las vías y evitando un gran problema para las demás empresas que no pueden sacar su producción a causa de este error de logística que pudiera provocar paros técnicos si se sigue presentando.

Dijo que el pasado fin de semana la empresa movilizó un total de 120 carros, generando que el área se descongestione y se tenga un avance en esta problemática, sin embargo si la empresa no continua movilizando sus vagones, por lo menos las dos empresas en mención tendrían que parar su producción pues no existe espacio para sacar sus carros, siendo la producción de 35 en el caso de Gunderson y 37 en Trinity los que no podrían salir del lugar.

Comentó que debido a que diariamente ingresan carros con material prima, los espacios en las vías se reducen y no existe movilidad continua, por ello los carros que son enviados para exportación a la frontera, se quedan topados, ya que hay un problema entre empresas de México y Estados Unidos que está provocando este congestionamiento que podría colapsar las líneas, llevando a las empresas locales a frenar producción.

"Ferromex dice que están tratando de regularizar este problema, pero no hay una solución a corto plazo, por ello monitoreamos el movimiento en sus vías y si no sacan carros damos la voz de alerta al Gobierno del estado para que intervenga a través del secretario de economía y del trabajo para defender la labor de los trabajadores".