Frontera | Urge cultura de la denuncia: Capitán

FRONTERA., COAH.- Eduardo Marrufo Cajún, Capitán de la Guardia Nacional dijo que los robos a las instituciones educativas van a disminuir cuando los directivos ratifiquen sus denuncias, esto para que los ladrones no salgan a las pocas horas de ser detenidos.

Fue en el marco de la reunión del programa Escuela Segura, que el Capitán mencionó que los robos siguen suscitándose debido a la falta de denuncias ante el Ministerio Público, pues la mayoría de las veces son reincidentes los ladrones que son detenidos en este tipo de acciones.

Mencionó que las autoridades actúan de forma rápida y oportuna en la detención de los ladrones una vez realizado el señalamiento de las personas, sin embargo es muy bajo el porcentaje de personas que denuncian, razón por lo que este tipo de personas no son detenidas para que paguen por sus delitos.

"Las víctimas de robo suelen decir que las autoridades dejan ir a los ladrones, pero esto no es verdad, ya que si bien detienen a los ladrones, no se puede mantener detenido más del tiempo que establece la ley si los afectados no ratifican la denuncia".

Comentó que en el municipio de Frontera se han dado robos incluso en los mismos planteles educativos, siendo en la mayoría de las ocasiones personas que incluso viven cerca del lugar y a quienes los vecinos identifican plenamente, pero no los denuncian o por temor o porque simplemente no tienen la cultura de denunciar para que estos delitos se reduzcan estadísticamente hablando.