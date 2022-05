Frontera: A 40º y sin agua en colonias

FRONTERA., COAH.- "No es posible que nos dejen sin agua, ya no soportamos más el intenso calor, estamos viviendo de una manera insalubre y todo porque las autoridades no resuelven los problemas que tiene cada sector", lo anterior informó Virginia López habitante de la colonia Borja.

Mientras nosotros estamos enfrentando un fuerte calor sin agua, las autoridades nada hacen para darnos una respuesta a este problema, ya que aunque solo llegue aire por las tuberías cada mes, el pago del recibo se sigue realizando y consideramos urgente que este problema se haga público.

Una de las vecinas que habita el sector industrial dijo que anteriormente tenían agua durante todo el día y ahora solo les llega intercalada y con muy poca presión, lo cual causa una gran cantidad de problemas entre los habitantes quienes viven desesperados por tener muy poca agua.

Por su parte Alma Rosa Sánchez dijo que en la Occidental y la Borja tampoco hay un servicio continuo, es por eso que han solicitado que se les abastezca por lo menos con pipas, sin embargo consideran injusta esta situación pues cuando ponen la queja ante la dependencia, les aseguran que nadie más ha reportado el problema y que el agua está llegando de manera normal lo cual es mentira.

"Queremos que nos abran las válvulas o por lo menos que nos den una explicación del porqué no contamos con el vital líquido, ya que con este calor es desesperante no tener agua ni siquiera para bañarnos y realiza la limpieza del hogar".