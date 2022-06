Frontera: Acatarán pulgueros las disposiciones

FRONTERA., COAH.-"Este domingo en la pulga de la colonia Borja vamos a acatar la disposición de Protección civil de retirarnos antes de las 9, pero buscaremos el dialogo con el Alcalde Roberto Clemente Piña Amaya para que juntos podamos hacer las modificaciones al reglamento del comercio que se firmó durante la administración del ex. Alcalde Florencio Siller".

Alberto Gaytán dijo que como comerciantes no van a desacatar las disposiciones dadas a conocer por el ayuntamiento, sin embargo sí quieren participar en las modificaciones que se realizan al reglamento y sobre todo llegar a un acuerdo consensado entre el sector comercio informal y la administración de Roberto Piña.

El Líder de los comerciantes mencionó que los vendedores se instalan a las 10 de la mañana y el cierre a las 9, pero recalcó que es importante que por medio del departamento de reglamentación se reúna la comisión para revisar y analizar los artículos a modificarse, para después someterlo a reunión de cabildo para que sea aprobado, por lo que esperan las cosas se hagan de la manera adecuada.

Dijo que se están uniendo más de seis organizaciones de comerciantes, sin embargo no buscan manifestase, pero sí no hacen caso a su solicitud no les quedará otra que manifestase si no se respeta la opinión de los más de 500 vendedores de la pulga de la colonia Borja.

"Esperamos que este domingo no exista problemas entre los propietarios de los comercios, nosotros como organización contamos con un censo realizado entre los vecinos y la mayoría apoya los horarios que tenemos actualmente, pues la pulga es un lugar donde se fomenta el empleo incluso para quienes viven en el lugar".