Frontera: Acude Piña a Secundaria 2

FRONTERA., COAH.- Directivos de la Escuela secundaria No.2 del municipio de frontera, así como autoridades municipales, fueron parte del a exposición de pintura y ciencia realizada por los alumnos, donde además se reconoció el trabajo de la alumna Valeria Alexandra Castañeda Carrillo, quien obtuvo un honroso segundo lugar a nivel estatal y regional por su mural cuidemos el agua.

Fue el Alcalde Roberto Piña quien acudió a esta exposición donde además se festejó a las madres de los alumnos, con quienes se comprometió a apoyar siempre la educación, impulsado el talento de los estudiantes y sobre todo trabajando para que cada vez existan más escuelas donde los jóvenes puedan aprender.

El edil dijo que como ex. Alumno del plantel y como padre de una estudiante, tiene el compromiso de apoyar en todo momento con beneficios que permitan mejorar la infraestructura, los servicios y los espacios en donde los estudiantes acuden todos los días a recibir su enseñanza.

Roberto Piña reconoció el trabajo de la estudiante Valeria Castañeda, quien plasmó por medio de dos murales, la importancia del cuidado del agua en una época donde es de vital importancia debido al calentamiento global así como la pandemia que azota al mundo entero.

Fue Valeria quien agradeció el apoyo de sus padres, docentes y autoridades, quienes han impulsado el talento que tiene no solo para las clases sino para dibujar, lo que le permitió ganar dos segundos lugares que saben a primero, toda vez que el primer lugar se obtuvo debido a votos por internet, sin embargo su trabajo sobresalía entre todos los demás a nivel estatal.

"Mis dibujos representan lo que puede pasar en un futuro no muy lejano si no cuidamos el agua que nos queda, ya que podemos observar a una persona cubierta con ropa especial, mascarilla de oxígeno y una plantita a la que riega para que le pueda dar un poco de aire limpio, mientras que el segundo representa como hemos exprimido al mundo, provocando que existan países donde no existe agua potable para sus habitantes".

Valeria mencionó que los cambios climáticos así como la falta de agua muestran un panorama poco alentador para la población, por lo que resaltó que es de vital importancia cuidar el agua así como el medio habiente para no poner en riesgo la supervivencia.

En el marco de este evento también se realizó una exposición de pinturas realizadas por los estudiantes, las cuales fueron el regalo para sus mamás.