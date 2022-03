Frontera: Apadrina Piña Bodas Comunitarias

FRONTERA., COAH.- Un total de 47 parejas unieron sus vidas en legitimo matrimonio gracias al programa Bodas Comunitarias 2022, impulsados por la administración que encabeza el Alcalde Roberto Piña y su esposa Claudia Verónica Martínez quienes fueron los encargados de fungir como testigos de honor de este importante evento.

Las parejas quienes llegaron con la intención de pactar su amor y al mismo tiempo dar certeza jurídica a sus familias fueron apapachadas en todo momento por el alcalde y su esposa, quienes les dieron un agradable recibimiento, invitándolos a seguir juntos buscando siempre el respeto mutuo, pero sobre todo el amor.

El Alcalde dijo ante los ahí presentes sentirse sorprendido y sobre todo contento por participar de esta unión colectiva, debido a que en lo personal no le gustan las bodas, sin embargo en esta ocasión fue gratificante el ser testigo del amor con el que llegaron al lugar las 47parejas que oscilaban entre los 22 y 75 años de edad.

"Les voy a contar una anécdota, cuando conocí a mi esposa Claudia me encargué de enamorarla pero al acudir a pedir la anuencia de sus padres me negaron el permiso y hoy aquí seguimos gracias al amor mutuo, la comprensión y la complicidad que tenemos uno con el otro, hay dos cosas que le dieron sentido a mi vida, una de ellas es lo que soy y otra mi esposa que al final si me la dieron y aquí seguimos juntos".

La encargada de unir en legítimo matrimonio a estas parejas fue la Oficial del Registro Civil No5 en Frontera Alma Patricia Cardona Ortiz, quien ante los presentes leyó a los contrayentes tanto sus derechos como sus obligaciones como nuevos esposos, además los invitó a estar siempre unidos, ser el uno para el otro y vivir con amor y apoyo mutuo.

Las parejas recibieron de manos de manos de las trabajadoras del DIF municipal un obsequio que fue enviado por los miembros de la administración municipal, lo anterior con la intención de que se llevaran un bonito recuerdo de la administración municipal.

