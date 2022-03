Frontera: Apoyarán a prodigiosa estudiante

FRONTERA., COAH.- Con tan solo 15 años de edad, Romina Guadalupe Herrera Juárez estudiante del segundo semestre de la carrera de Mecatrónica en el plantel Conalep Frontera tiene un sueño bien establecido, estudiar, avanzar cada vez más y llegar muy alto, tan alto como el mismo espacio, púes el sueño de la estudiante quien tiene un coeficiente intelectual superior es ser astronauta.

"Mi gusto por la física y las matemáticas así como otras materias avanzadas lo descubrí cuando cursaba la secundaria, me habían pedido un proyecto yo elegí uno que tuviera que ver con la física, al inicio fue mi hermano quien fincó las bases de ese conocimiento pero descubrí que eran cosas que se me facilitaban mucho, por lo que decidí seguir estudiando, avanzar cada vez más y buscar mi sueño, que es llegar al espacio".

La joven dijo que para ella estudiar en el Conalep es algo muy benéfico pues ha recibido de sus docentes grandes aprendizajes y sobre todo el apoyo necesario para avanzar cada vez más, es por ello que aprovechó la visita del Alcalde Roberto Piña a la institución educativa para realizarle una importante petición, ser un escalón más en su cadena de aprendizaje y apoyarla para continuar con el estudio de idioma inglés.

Sus docentes mencionaron que Romina además de ser una jovencita normal quien gusta de estar con sus amigas, es una genio en cuanto al aprendizaje de materias como la física y las matemáticas, incluso para ella muchas de las materias que lleva en el plantel son solo un repaso, pues para su nivel de aprendizaje son conocimientos fáciles de adquirir, por lo que cada vez avanza más lejos en cuanto a sus trabajos y sobre todo a la manera de aprender.

Romina dijo que de la mano de su hermano ha sabido llevar cada uno de sus conocimientos a otro nivel, pues con menos de 12 años aprendió temas como son corriente alterna, corriente directa así como otros conocimientos que solo especialistas en la materia pueden dominar.

Fiel seguidora del inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y fisco Nikola Tesla, Romina a su corta edad tiene un objetivo en mente, que es estudiar, todo lo relacionado a lo aeroespacial y ser parte de una tripulación que pueda viajar al espacio, conocer los planetas, la luna y todo lo relacionado al estudio aeroespacial, siendo la NASA su principal sueño.

"Yo agradezco a quienes me han ayudado, ahora el alcalde me dijo que me apoyarán con una beca y me ha contactado con personas que pueden ayudarme, aprenderé inglés que es un escalón importante para poder cristalizar mis suelos y estoy segura que llegaré lejos, tan lejos como el espacio", dijo la estudiante.