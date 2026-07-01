Aumentan falsas alarmas en Frontera y movilizan a Protección Civil y Bomberos

Las falsas alarmas por presuntos incendios se han incrementado en Frontera, lo que provoca la movilización innecesaria de personal y unidades de Protección Civil y Bomberos, además de poner en riesgo la atención oportuna de emergencias reales.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que tan solo el martes, poco después de las 17:00 horas, la corporación recibió un reporte sobre el supuesto incendio de una vivienda en la calle Guerrero de la colonia Bellavista, junto al arroyo.

Ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas, se desplegó la unidad de ataque rápido, una motobomba y el personal operativo de Bomberos y Protección Civil, además de que el propio director acudió al sitio para coordinar las acciones. Sin embargo, al llegar al lugar señalado, los elementos confirmaron que no existía ningún incendio.

Palacios Cedillo explicó que este tipo de reportes falsos se ha vuelto cada vez más frecuente y que las alertas son canalizadas por el C4, por lo que las corporaciones están obligadas a atenderlas como si se tratara de una emergencia real. "Tenemos que dar esa atención porque no sabemos si es una falsa alarma o una emergencia verdadera", señaló.

Indicó que actualmente reciben entre seis y siete falsas alarmas por semana, principalmente durante las noches y madrugadas. En algunos casos, dijo, las llamadas son realizadas por jóvenes sin motivo aparente. El funcionario advirtió que estas acciones representan un riesgo, ya que mientras las unidades y el personal atienden un reporte inexistente, podría presentarse una emergencia real que requiera una respuesta inmediata.

Asimismo, comentó que esta problemática también se ha registrado en el municipio de Monclova.

Por otra parte, informó que la dependencia trabaja en la atención de afectaciones ocasionadas por el desbordamiento de un arroyo, en coordinación con Servicios Primarios, para corregir los daños detectados. También se revisa una situación reportada por la empresa Trinity, con el propósito de encontrar una solución.