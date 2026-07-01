Cuatro Ciénegas se prepara para la vendimia

SABINAS, COAH.- A través de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), encabezada por el licenciado Javier Ruiz Izaguirre, se promovió la actividad turística "Vendimia en Cuatro Ciénegas", que se realizará el próximo 25 de julio en el Viñedo Los Pirules, como parte del programa Ruta del Desierto.

Durante la rueda de prensa, bajo los eslogan "Descubre, disfruta y déjate sorprender" y "Un desierto lleno de vida, tradición y sabor", dieron a conocer detalles de la logística.

En la misma se contó con la presencia del ingeniero Enrique Ayala Quintanilla, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Coahuila, así como los organizadores José María Castañeda, Finy Castañeda y Roxana Castañeda.

Se dio a conocer que, la vendimia incluirá música en vivo, degustación de vinos, la representación tradicional de la vendimia con jóvenes del Ballet de Cuatro Ciénegas, el corte y pisado de la uva, la misa de la uva y la presentación de la nueva reina de las festividades, además de la reina saliente y autoridades locales.

Los organizadores señalaron que este tipo de eventos contribuye a fortalecer la economía del municipio al generar una importante derrama económica mediante la llegada de visitantes durante la temporada.

Indicaron que en la primera edición anterior recibieron alrededor de 130 asistentes y que para este año esperan una participación cercana a las 250 personas.

Asimismo, destacaron que Cuatro Ciénegas dispone de aproximadamente 80 o 100 habitaciones en hoteles para atender la demanda de hospedaje.

El boleto tiene un costo de 695 pesos e incluye además de la copa conmemorativa del Viñedo Los Pirules, cóctel de bienvenida, charcutería individual, música ambiental, además del espectáculo de molienda y pisado de uva.