Frontera-Bus: una solución al crecimiento estudiantil

FRONTERA COAH-. Ayer, el municipio de Frontera dio un paso más en su compromiso con la educación y el bienestar de sus jóvenes al poner en marcha el tercer Frontera-Bus. Este nuevo autobús se une a los dos ya operativos, respondiendo a la alta demanda de estudiantes que requieren un transporte gratuito hacia sus universidades en el municipio vecino de Monclova. El programa no solo alivia la carga financiera de las familias, sino que también garantiza la seguridad y comodidad de los jóvenes durante su traslado diario.

El alcalde Roberto Piña, quien desde el inicio de su administración se comprometió a facilitar el acceso a la educación, supervisó personalmente el proceso de renovación del autobús, asegurándose de que se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento.

"El lunes manejé uno de los autobuses y me di cuenta de que ya no era suficiente. Hubo jóvenes que tuvieron que subirse a mi camioneta porque no había espacio. Aunque no tengo problema con eso, sé que no son las condiciones ideales. Por eso decidimos poner en marcha un tercer camión", explicó el alcalde, subrayando su disposición a adaptarse a las necesidades de la comunidad.

Con este tercer Frontera-Bus, más de 200 jóvenes son trasladados cada mañana a sus universidades, y un número similar se beneficia del servicio en su regreso por la noche. Para las familias, este programa representa un ahorro significativo de entre 250 y 300 pesos por semana, lo que permite destinar esos recursos a otras necesidades. Además, la seguridad de los estudiantes se ha convertido en una prioridad, asegurando que todos viajen cómodamente sentados.

Aunque se había especulado sobre la posible suspensión del servicio debido al final de la administración municipal, una revisión financiera permitió confirmar la viabilidad de continuar con el programa hasta el término de la presente administración. Este anuncio ha sido recibido con entusiasmo por la comunidad estudiantil, que ve en el Frontera-Bus una herramienta esencial para alcanzar sus metas académicas.

Ángel Daniel Mancha Ramos, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, expresó su gratitud hacia el alcalde y destacó el impacto positivo que el programa ha tenido en su economía personal. Por su parte, Dayana Flores, estudiante de Administración de Empresas, elogió la implementación del tercer autobús, destacando la mayor comodidad y seguridad que ofrece a los pasajeros.

El éxito de este programa ha despertado el interés de estudiantes y padres de familia en otros municipios de la región, donde residentes han manifestado en redes sociales su deseo de que se replique esta iniciativa.

Para muchos, el constante apoyo del alcalde Roberto Piña a la educación es un ejemplo a seguir, reafirmando su creencia de que el progreso de Frontera depende de la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de la ciudad rielera.

En redes sociales, los agradecimientos y elogios hacia el alcalde no han cesado. "A pesar de que ya vas a terminar tu administración, sigues trabajando y apoyando a la ciudad y a los jóvenes. Muchas gracias por este gran apoyo", comentó uno de los usuarios, reflejando el sentimiento general de la comunidad.

Con la puesta en marcha del tercer Frontera-Bus, Roberto Piña reafirma su compromiso con el futuro de Frontera, apostando por la educación y el bienestar de las nuevas generaciones y de las familias de Frontera.