Frontera: "Búsquense un trabajo", Piña

FRONTERA, COAH.- En relación a los cerca de 20 ex trabajadores y directores de la anterior administración que buscan ser reinstalados o bien recibir una remuneración económica por parte del ayuntamiento; el alcalde Roberto Piña los invito a "que consigan una buena chamba", pues dijo no se le dará ni un peso, tomando en cuenta que la presidencia no es una empresa que facture o reciba ganancias de ningún tipo.

Al ser entrevistado sobre el tema de los ex funcionarios que buscan una aportación por parte del municipio o bien ser reinstalados en su anterior cargo; el alcalde dijo que ninguna de las dos opciones es factible, ya que en primera, ellos pertenecían a la anterior administración y en segunda su ayuntamiento se inició con menos carga de nómina por lo que hasta ahora hay 40 escritorios que no han sido ocupado, al reducirse el número de persona que ingresó.

"En su tiempo se sirvieron con la cuchara grande y ahora anda queriendo dar lástima, pero no les vamos a dar un solo peso, pues la presidencia no factura, no recibe ganancia de ningún tipo y en la ley se marca claramente que a los ex funcionarios no se les da terminación", indicó el edil.

Dejó claramente que no se les dará ningún peso a los 20 trabajadores que demandaron, al menos no por voluntad propia; sin embargo el ayuntamiento en no capacidad de desembolsar altas cantidades de efectivo por lo que será la autoridad quien decida qué pasará con la veintena de ex trabajadores quejosos; y recalcó que deberían de buscarse mejor un buen trabajo.