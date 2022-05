Frontera: Clama justicia Laura Vielma

FRONTERA., COAH.- Una madre no se cansa de esperar y a casi cinco años de la muerte de la joven Camila Ledezma, su madre Laura Vielma no para de exigir justicia por su muerte, pues asegura la joven Camila tenía una vida por delante para disfrutar y cumplir cada uno de sus sueños y metas, sin embargo un accidente automovilístico provocado por la irresponsabilidad de Rubí Carrizales, acabó con sus sueños.

"Rubí es culpable, ella era mayor de edad y sacó a las niñas de la fiesta aun sabiendo que no estaba apta para conducir, pues estaba ebria y por ello provocó el choque donde no solo murió mi hija sino también al señora Yolanda, quien es otra de sus víctimas".

Son largas las noches en que Laura Vielma, mamá de Camila Ledezma ruega a dios que se haga justicia, pues aun y cuando en las diversas audiencias han presentado pruebas, testimoniales y todo lo necesario para que se detenga a la causante del accidente, la realidad es que Rubí sigue libre y por las calles, situación que provoca frustración y tristeza en Laura.

Hoy es 10 de mayo y cada vez duele más que Camila no esté conmigo y sobre todo que todo el peso de la ley no haya caído sobre Rubí, sé que existen personas que al conocer el caso de mi hija me juzgan y cuestionan por qué siendo mi hija una menor de edad, salió con sus amigas, cuando no fue eso lo que causó el accidente, sino la irresponsabilidad de una mujer que aun sabiendo que estaba borracha, se llevó a las muchachas y causó el accidente, del cual no se ha hecho responsable.

Laura dijo que ya no cree en las autoridades debido a que jueces van y otros vienen, pero el caso de Camila sigue estancado sin razón, aun cuando en ese accidente también falleció la señora Yolanda Carrizales, quien acababa de salir de su casa a dejar a su hijo, cuando sobrevino la tragedia.

"Si lo que quiere Rubí y su familia es que yo me canse y deje el caso, les aviso que no voy a descansar hasta que se haga justicia para mi hija Camila, quien era una niña llena de vida que esperaba su quinceañera con gran emoción y quien no tuvo tiempo para vivirla, yo soy su madre y viviré lo que me resta de vida para buscar que se haga justicia, no me voy a cansar hasta que el juez dé una resolución del caso de mi hija".

La madre de Camila dice que desde el día de fatal accidente su vida no volvió a ser la misma, pues aunque tiene más hijos a quienes ama con todo el corazón al igual que a sus nietos, le falta Camila para ser totalmente feliz, pero asegura que ella seguirá al pie del cañón hasta que el juicio se reanude y la culpable pague por lo sus acciones, ya que en ningún momento por lo menos la buscó para pedirle disculpa.