FRONTERA, COAHUILA.- Con el propósito de agilizar la atención de emergencias y fortalecer la proximidad social, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la reactivación del grupo vecinal de WhatsApp en la Placita de la colonia Aviación.

Durante el encuentro, la presidenta municipal atendió directamente las peticiones de los residentes de los sectores Aviación, Huizachal y parte de la colonia Industrial. La edil destacó que estas redes digitales permiten canalizar reportes ciudadanos de manera inmediata, superando los tiempos de respuesta de las vías tradicionales ante incidentes de seguridad pública o protección civil.

Acciones de la autoridad

En la jornada participaron también el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez; el subdirector de la corporación, Eli Hernández; y el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, quienes respaldaron la operatividad del enlace directo con los vecinos.

De acuerdo con la administración municipal, la conformación y reactivación de grupos de WhatsApp por colonia constituye el canal principal dentro del modelo preventivo del Ayuntamiento para gestionar reportes de forma eficaz.

Impacto en la comunidad

Pérez Cantú reiteró que su gobierno mantendrá los recorridos en los distintos sectores de Frontera para sostener el contacto directo con la ciudadanía y consolidar entornos más seguros.