SAN BUENAVENTURA, Coahuila.- Con la participación de jinetes, familias y paisanos, la Congregación Santa Gertrudis celebró su tradicional cabalgata en el marco del 173 aniversario de esta comunidad y en honor a su santa patrona.

El contingente ecuestre recorrió las principales calles del poblado acompañado por el alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, Niria Isabel Ayala Mata, quienes se sumaron al desfile junto con habitantes de San Buenaventura y municipios de la región.

Durante el trayecto, los participantes transitaron a caballo y en trailas decoradas, desde donde repartieron dulces y recuerdos a los asistentes, acompañados por música de banda y norteña.

La cabalgata reunió a jinetes y familias en un ambiente festivo, recorriendo las calles del pueblo.

Las actividades conmemorativas continuarán este lunes 16 de noviembre con un programa organizado por la Iglesia y el Comité del Pueblo. La jornada iniciará a las 0:00 horas con mariachi y seguirá a las 6:00 de la mañana con las mañanitas y un recorrido por la comunidad con la imagen de la Virgen a las 6:30 horas.

Posteriormente, al mediodía se oficiará la Santa Misa y a las 13:00 horas se ofrecerá una comida para los invitados. Por la tarde, a las 13:30 horas se presentará un grupo artístico dirigido por Alma López y el profesor Jesús Muñoz; a las 15:30 horas se realizará una jugada de lotería y el cierre estará a cargo del Grupo de Alabanza Palau Coahuila, a las 19:00 horas.