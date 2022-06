Frontera: Deberán pulgueros cerrar a las 9 pm

FRONTERA., COAH.- A partir del próximo domingo, los comerciantes de la pulga de la Borja tendrán que recoger todos sus puestos minutos antes de las 9 de la noche, lo anterior informó el Director de Protección Civil, quien aseguró esta es una medida para evitar accidentes, riesgos y sobre todo la molestia de los vecinos, quienes han dado a conocer que es mucha la inseguridad que se vive desde que la pulga se reinstaló.

Ángelo Grimaldo dijo que la disposición es que los comerciantes recojan sus puestos antes de las 9 de la noche, ya que de lo contrario el departamento actuará por la vía legal y no permitirá que los comerciantes que desacaten estas disposiciones se vuelvan a colocar en el lugar.

Dijo que la pulga de la Borja es la única que permanece abierta hasta después de las 11 de la noche, situación que genera problemas de vandalismo, riñas y robos, toda vez que los ladrones aprovechan que hay mucha gente caminando por la calle y huyen por el lugar.

"No podemos permitir que las personas sigan instaladas en la calle Progreso hasta tarde, los vecinos están molestos debido a que los pulgueros hacen mucho ruido, generan basura que ellos mismos no levantan y no respetan los horarios, por esa razón a partir del domingo se procederá a poner orden".

El Director mencionó también que aunque durante años los pulgueros han contado con un reglamento que les indica que la venta solo se puede realizar a más tardar hasta las 9 de la noche, la mayoría de ellos no respetan esta disposición, por lo que las autoridades tendrán que actuar por la vía legal si no se acatan las nuevas recomendaciones.