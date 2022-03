Frontera: Denuncian estafa en venta de plazas

FRONTERA, COAH.- Por estafar con venta de plazas para ingresar a trabajar a Ferromex fue denunciado Iván Chaires, quién es señalado por varias personas de pedir dinero a cambio de una plaza en dicha empresa; argumentando que su tío es el líder sindical refiriéndose, a Rodolfo Chaires, Secretario de este sindicato de ferrocarrileros.

Con cantidades desde 7 mil hasta los 10 mil, tan solo de anticipo, el joven ha sido señalado se le incluyen los denunciantes, quienes aportaron algunas capturas de pantalla con mensajes explícitos donde el trabajador, quién se dice ser inspector de unidades de arrastre, les solicita cantidades exorbitantes que llegan hasta los 26 mil pesos.

Luis Vázquez fue quien denunció esta irregularidad y dijo haber sido estafado por quién se dice familiar del líder del Sindicato de Ferrocarrileros; por lo que pidió se le regresé el dinero, que ya había entregado.

“Me dijo que si en seis meses no me daba mi plaza me regresaría el dinero que ya le había pagado; pero es fecha que no me han avisado nada y tampoco ha cumplido su parte de entrar a trabajar a Ferromex, es por eso que quiero denunciarlo, pues hay muchas personas que están en esta misma situación y han sido engañados”, denunció.

La acusación ya se había dado con anterioridad sin embargo han salido nuevos casos para evidenciar está estafa en la cual se ven involucradas personas con necesidades de trabajar; y que ante su desesperación pagan estás cantidades, sin pensar en que se trata de una trampa.

