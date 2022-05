Frontera: Desabasto por fugas: SIMAS

FRONTERA., COAH.- El Sub Gerente de Operación y Mantenimiento del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento aceptó que existe desabasto de agua en algunos sectores, recalcando que es por las fugas y el mal estado de las tuberías que se presenta estos problemas y no por que no se esté llevando un buen servicio a los usuarios.

Ricardo Vázquez dijo que existe un desconocimiento de la situación por parte de la regidora de Agua Potable Esperanza Guadalupe Martínez Maltos, quien aseguró que no hay agua en por lo menos 20 colonias del municipio, lo cual es mentira.

Dijo que hay sectores donde se presentaron fugas internas, generando que el agua se fuera al drenaje y causando baja presión en las tuberías, pero esta situación no se vive en más de dos colonias, asegurando que el resto sí están recibiendo agua aunque aceptó que en menor cantidad a causa del alza en la demanda del vital líquido.

El ingeniero dijo que ante que las quejas por supuesta nulidad en el servicio, deben realizarse con el nombre y apellido así como el domicilio de los afectados, pues de esa forma se puede enviar al personal para que revisen las tuberías y la red para detectar el porqué de la falta de agua.

Explicó que no tiene conocimiento de que exista falta de agua en colonias como la Occidental y las Aves no se tiene reporte de falta de suministro, por lo que llamó a los usuarios a realizar el reporte ante la dependencia para que este sea atendido.