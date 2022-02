Frontera: Descartan reinstalación

FRONTERA, COAH.- Los 20 exfuncionarios de la Administración pasada que buscan ser instalados en el actual ayuntamiento; o bien un buen acuerdo por parte de la Administración de Frontera; aunque no pueden ser reinstalados, informó el Jurídico del Ayuntamiento, Jesús Arellano.

Los ex trabajadores que fueron dados de baja sin contemplarlos con terminación y que buscan se le recupere su puesto dentro de la presidencia, interpusieron la demanda correspondiente para iniciar este proceso legal, ya sea para retomar sus labores o bien y llegar a un acuerdo con el ayuntamiento que preside el alcalde Roberto Piña Amaya.

Por su parte la autoridad pertinente en el municipio dijo que la administración no contempla reinstalarlos y que van a esperar a que sea el tribunal quién decida qué pasará con las 20 demandas que fueron interpuestas en contra del Ayuntamiento.

"Ellos no tienen derecho a ser reinstalados y tampoco a una terminación como tal; entendemos su postura pero no nos corresponde a nosotros decidir qué es lo que va a pasar, así que solamente contestaremos la demanda y dejaremos que el tribunal y el juez sean quién decida qué va a procederá en cuanto a este grupo de ex trabajadores", destacó Jesús Arellano.

En cuanto a un arreglo económico de parte del municipio hacia los ex funcionarios dijo que no se tiene contemplada una cantidad por lo que esperarán a que sean los propios demandantes o la autoridad quiénes impongan alguna cantidad, aunque legalmente no tienen derecho ni a la reinstalación, ni a percibir una cantidad que marcan ellos como un finiquito.

