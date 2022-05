Frontera: Destituyen a líder de CNOP

FRONTERA., COAH.- Por supuestos problemas de intereses al interior del PRI, se destituyó por medio de un mensaje de texto y sin especificar los motivos a la Secretaria General de la CNOP en el municipio Martha Ríos Vega, quien catalogó esta acción como violencia política de género en contra de su persona, asegurando que siempre ha trabajado de forma correcta para la administración, así como para el partido.

La todavía Secretaría del Grupo de Mujeres Ceneopistas explicó que se va muy decepcionada de la organización debido a que el Dirigente Municipal de la CNOP Alberto Gaytán la retiró de su cargo debido a que era apoyada por un grupo interno distinto al suyo, lo cual no le pareció, enviándole un mensaje de texto donde le avisaba de su destitución sin mencionarle un motivo ni enviárselo por medio de oficio como debe de ser.

Martha Irene Ríos Vega dijo que desde hace varias semanas no estaba recibiendo el apoyo necesario de la CNOP, incluso aseguró que en varios eventos organizados por ella como fue las campañas de lentes a bajo costo y el festejo para los niños, ni siquiera acudieron a respaldarla los líderes de la organización, pidiéndole incluso que no fueran publicitados sus eventos.

Dijo que en el mensaje de texto solo le dan a conocer que desde el día 29 de abril ya no era dirigente de la CNOP, aun cuando asegura, es de las personas que más a trabajando en beneficio de la comunidad.

"Yo seguiré siendo parte del Partido Revolucionario Institucional pero no así de la CNOP, Alberto Gaytán me destituyó sin consensar la decisión y yo lo considero violencia política porque para todo existe un trámite o protocolo que no se siguió conmigo, por lo que pretendo dialogar con el líder estatal de la CNOP Marco Cantú para plantearle mi inconformidad porque es injusto que me saque solo porque no pienso o actúo como el dirigente quiere".