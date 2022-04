Frontera: Facilitará Piña transformador

FRONTERA., COAH.- El Alcalde Roberto Clemente Piña Amaya se comprometió con los padres de familia de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No.60 a traer el transformador desde la ciudad de Torreón o conseguir uno en el municipio para instalarlo de forma inmediata y que los estudiantes puedan regresar a clases.

Luego de que los proveedores del equipo eléctrico que se instalaría en la secundaria Matías Nájera Silva no cumplieran con el tiempo pactado con directivos y padres de familia, el Alcalde se comprometió a acelerar este paso y por medio del ayuntamiento mandar traer el equipo que será instalado de forma inmediata, lo cual agradecieron los manifestantes ahí presentes.

El edil pidió a la representante del proveedor darle la dirección exacta para enviar por el transformador y mandarlo instalar, situación que causó molestia en quien prestaría el servicio, asegurando una y otra vez que ellos eran los encargados de ese trabajo y que en caso de que no pudieran cumplir con el compromiso avisarían al ayuntamiento.

El Alcalde dijo que este trabajo tenía que hacerse de manera inmediata y exigió a proveedor hacerlo o dejar que él por medio del ayuntamiento realizara los trabajos para bien del sector estudiantil de este plantel, que requiera aperturar sus clases presenciales de manera urgente, lo cual aplaudieron los padres de familia.

"No estoy de acuerdo con que se engañe a los papás de los muchachos por eso yo me comprometí con ellos a traer el transformador y si el proveedor no lo tiene listo nosotros lo conseguimos y lo instalamos, pues el objetivo es que la escuela quede lista y los jóvenes puedan regresar a clases lo más pronto posible".

Ante esta decisión, los padres de familia dieron su voto de confianza a la primera autoridad del municipio, impulsándolo a realizar las reparaciones correspondientes en el plantel, el cual por la antigüedad con la que cuenta tiene múltiples necedades que se tienen que atender.