Frontera: "Hasta que renuncie Campos"

FRONTERA., COAH.- El plantón en las oficinas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), no se va a levantar hasta que renuncie el Gerente Eduardo Campos , advirtió el Alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

El edil desmintió las declaraciones del Gerente del SIMAS quien aseguró que debido a la manifestación de los ejidatarios de Pozuelos,s colonias de Monclova y Frontera se quedarán sin el servicio de agua.

Aseveró que en Frontera tienen más de 40 días batallando con el abasto y no se estaban realizando manifestaciones.

"No vamos a permitir que SIMAS siga siendo utilizado para robar, al año ingresan más de 340 millones de pesos al sistema y aún así no se realizan obras ni rehabilitaciones en la red de drenaje y agua de Monclova y Frontera, pero sí se cuenta con gente que en la dependencia percibe sueldos superiores a 50 mil pesos al mes, esto sin siquiera trabajar", agregó.

Piña Amaya dijo que tanto el Alcalde de Monclova Mario Alberto Dávila Delgado, como diversas organizaciones están apoyando este movimiento con el que se pretende evitar que se violente la toma de decisiones y sobre todo la autonomía municipal, toda vez que es la gente que se ve afectada por el robo que se está haciendo en las arcas del sistema.

"Le pido a la ciudadanía que no se deje engañar, este movimiento es legitimo y proviene del pueblo, no tenemos un "As" bajo la manga para colocar un nuevo gerente, pues la persona deberá ser elegida por el consejo, quien de manera limpia y sobre todo con miembros de la comunidad deberá tomar esta importante decisión.

El Alcalde explicó que seguirán en esta manifestación sin temor, asegurando que a los saqueadores se les está poniendo nombre y apellido, ya que dijo no es posible que tan solo del pozo ubicado en el ejido Pozuelos se extraigan 26 millones de metros cúbicos de agua y no se pueda dar un buen servicio a la gente de Monclova y Frontera.

"Seguiremos en pie de lucha, si no renuncia Eduardo Campos seguiremos con las oficinas bloqueadas porque solo exigimos lo que es justo para los usuarios, es mi deber como presidente del consejo salvaguardar el agua y los ingresos del sistema porque de ahí se tienen que hacer obras, así que les pedimos no creer en las mentiras de la gerencia, ya que nuestro movimiento solo tiene el objetivo de apoyar a la comunidad y liberar al SIMAS de gente mal intencionada y ratera".